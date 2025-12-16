ESTAMOS EN EL LUGAR 19 NACIONAL EN COMPETITIVIDAD CON 54% EN DESERCIÓN ESCOLAR, REVELAN

Al recalcar que las zonas estratégicas para impulsar el crecimiento, es decir, los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), enfrentan poca preparación de futuros trabajadores, datos oficiales y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), procesados por el organismo civil Educación con Rumbo (ECR), indican que Campeche ocupa el lugar 19 con un nivel de competitividad medio-bajo, y aunque se prevé que en unos meses pueda convertirse en medio-alto, su indicador de deserción señala que de cada 100 niños que entran a la primaria, 46 terminan la escuela superior, cifra representa 54% de deserción.

Advierte que problemas de deserción escolar y falta de preparación de los futuros trabajadores son algunas de las deficiencias de los Podebis, diseñados por el Gobierno federal como zonas estratégicas para impulsar el crecimiento económico, educativo y social.

Sonora, por ejemplo, ocupa el lugar nueve en competitividad. Sin embargo, su porcentaje de deserción escolar es de 77%. Es decir, de cada 100 niños que entran a la primaria, sólo 23 terminan la escuela superior, ante lo cual expertos piden invertir en educación para potencializar el capital humano.

Actualmente hay 15 Podebis en Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, donde se busca generar empleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

