CATEOS POR NARCÓTICOS DEJAN A UN MENOR DETENIDO EN CAMPECHE

San Francisco de Campeche.- Un adolescente fue detenido tras los cinco cateos realizados el lunes 15 de diciembre contra la presunta venta de narcóticos en distintos puntos de la capital campechana y en Ciudad del Carmen, quedando a disposición de la autoridad ministerial.

Además del menor, siete adultos fueron asegurados durante los operativos. Tres de ellos fueron detenidos en la colonia Pablo García y Kila, en la comunidad de Lerma, mientras que los otros cuatro fueron asegurados en Ciudad del Carmen. Los adultos quedaron a disposición de los Juzgados de Control la noche del miércoles 17 de diciembre.

Las audiencias iniciales fueron programadas para este jueves, a partir de la una y tres de la tarde, donde los jueces de Control determinarán si las detenciones se realizaron conforme a la ley y definirán la situación jurídica de los implicados.

En el caso del adolescente, su situación quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial correspondiente, conforme a los protocolos establecidos para personas menores de edad.

El fiscal general del Estado de Campeche, Jackson Villacís Rosado, informó que los cateos fueron ejecutados con base en denuncias ciudadanas anónimas relacionadas con la presunta venta de estupefacientes.