YO NO MIENTO, Y QUIEN VIOLA LA LEY, ATACA A CRÍTICOS Y SIN PRUEBAS PRIVA DE LA LIBERTAD A PERSONAS ES LAYDA: ABOGADO

-“INVÍTEME A SU PROGRAMA PARA DECIRLE EN LA CARA TODO LO QUE USTED COMETE EN MATERIA DE IRREGULARIDADES”

San Francisco de Campeche.- Al recalcar que no difunde ninguna noticia falsa y que quien miente y utiliza dinero público para atacar a quienes no piensan como ella es Layda Sansores, el abogado Miguel Carrillo retó a la gobernadora a que cuando quiera hablar de él lo invite a su programa de los martes, para hablar frente a frente y decirle en la cara todo lo que usted comete en materia de irregularidades y de violación a la ley.

En un video, expuso que ayer usó ilegalmente su imagen en su programa “Martes del Jaguar”, tomando como referencia una publicación del medio Tribuna, aunque aclaró que no pertenece a ese medio, y sostuvo lo que dijo sobre Campeche: “Existe un edificio de primera para una policía de segunda”, porque no puede haber una policía de primer nivel cuando sus elementos violan derechos humanos, como en el caso de una mujer que fue privada de la libertad, torturada y agredida, mientras los responsables siguen impunes, y señaló que existe una carpeta de investigación que la Fiscalía ha retrasado, dificultando su avance.

Miguel Carrillo criticó que se inviertan miles de millones de pesos en infraestructura mientras se toleran estos abusos, y subrayó que como abogado conoce la ley y no la ha infringido, “a diferencia de usted, quien usa el poder para denostar personas y mantener a otras privadas de la libertad sin pruebas válidas ni flagrancia”.

El litigante exigió a la secretaria de Seguridad, la guanajuatense Marcela Muñoz, que ponga a disposición de la Fiscalía a los policías responsables de los hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2025, dé a conocer sus nombres y quién ordenó ese operativo, por el cual, afirmó, se revictimizó a su representada, titular de la colectiva Ley Sabina Campeche.

Y sentenció: “No le tengo miedo, pero responsabilizo a usted y a su gobierno de cualquier cosa que me ocurra a mí, a mi familia o a mis conocidos, pues ya he sido atacado por distintos medios”, y acusó que por protección institucional se impide que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Ligia Rodríguez) testifique, pues le consta directamente la violación que cometen los policías en el Estado”.