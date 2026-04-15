NOS VAN A PARTIR LA MADRE CON LA REFORMA FISCAL QUE PERMITE A LA UIF ACTUAR SIN ORDEN DE UN JUEZ: BELLO ÁVILA

-“AHORA PODRÁN IR A TU CASA, DETENERTE Y EMBARGARTE BIENES; LE VALIÓ A LOS DIPUTADOS DE MORENA”

El presidente de Contraloría Ciudadana A. C., Javier Bello Ávila, alertó que la reciente modificación en materia fiscal en el país pone en alto riesgo a los contribuyentes, pues dan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad de realizar intervenciones más directas sin necesidad de una orden judicial o de un juez, es decir, puede llegar a tu casa, avisarte que por no presentar declaración estás detenido y embargarte bienes para pagarle, es decir, les valió madre a los putos diputados de Morena y “nos van a partir la madre”.

Expuso que lo anterior contraviene lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución Mexicana, el cual protege a los ciudadanos frente a actos de autoridad sin fundamento legal, y la única manera de defenderte sería hasta que salgan a remate tus bienes con 5 días para irte al amparo, y qué carajos vas a hacer en ese tiempo, “ya te partieron tu mandarina”, pues ya no hay Estado de Derecho ni seguridad jurídica.

Explicó que anteriormente el proceso contemplaba notificaciones y plazos para que los contribuyentes regularizaran su situación fiscal antes de enfrentar sanciones, pero ahora podrían darse medidas más severas realizadas por la Guardia Nacional, que podría esposarme y tirarme como saco de papas tras de la camioneta, exhibiendo al ciudadano tipo Cuba y Venezuela.

Bello Ávila también cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum por citar leyes que se refieren al derecho u “obligación” ciudadana de contribuir al gasto público de la Federación, Estado y Municipio, lo cual es válido, pero debe ser de manera justa y equitativa, y si no puedo generar aportar por mi difícil situación financiera, me hago acreedor a una sanción de acuerdo al Código Fiscal, “pero ahorita vendrán a buscarte y esposarte, y eso ¿es democracia o dictadura?”.