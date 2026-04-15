 RAPIÑAN HOJALDRAS EN EL MALECÓN DE TRAS ACCIDENTE DE REPARTIDOR

Mientras elementos de seguridad y paramédicos brindaban atención a un repartidor abordo de su motocicleta, al menos tres hombres ingresaron a la zona del accidente para llevarse las hojaldras que quedaron esparcidas sobre el pavimento. El acto provocó molestia entre las personas presentes, quienes reaccionaron con rechiflas ante la acción. Las unidades involucradas fueron retiradas y trasladadas a la comandancia para el deslinde de responsabilidades.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Revolución, en la esquina con la calle 32 del Centro, donde una motocicleta que transportaba hojaldras terminó impactada contra una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta no logró esquivar a una camioneta manejada por una persona de la tercera edad, quien habría provocado un corte de circulación al no respetar su alto al incorporarse a la calle 32. Tras el impacto, la motocicleta sufrió severos daños, con la carrocería destrozada y la llanta delantera desprendida.