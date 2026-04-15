CARMEN: SINDICALIZADOS AMENAZAN CON PROTESTAS; LAYDA NO HA INCREMENTADO SALARIOS DESDE HACE 4 AÑOS BAJO EL “PINCHE PRETEXTO” DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Los trabajadores sindicalizados de todos los Municipios y del Gobierno del Estado están a un paso de realizar manifestaciones de protesta ante la vulneración de sus derechos, advirtió José del Carmen Urueta Moha, secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, y señaló que el descontento ha crecido por la falta de avances en acuerdos clave y situaciones de @co$o laboral, lo que ha encendido alertas dentro de la base trabajadora.

En el caso del Municipio de Carmen, explicó que sigue pendiente la firma de la minuta de trabajo, situación que preocupa ante la cercanía de pagos como el bono del Día del Empleado y el Día del Niño, los cuales dependen directamente de este acuerdo, y aunque no existen observaciones a la contrapropuesta sindical, el retraso podría derivar en la suspensión de estos pagos.

Urueta Moha destacó que los puntos centrales en negociación son el incremento salarial y el bono de perseverancia y lealtad, considerados fundamentales frente al impacto de la inflación en productos básicos, y respecto al Gobierno del Estado, e indicó que persisten demandas de alza y nivelación salarial, especialmente para trabajadores del nivel 9-1, de los cuales alrededor del 80 por ciento sigue a la espera de pasar al 9-2 sin recibir aumentos en los últimos 4 años, y todo por el “pinche pretexto” de Ley de Disciplina Financiera.

Aunque ha habido procesos recientes de nivelación, estos no compensan la pérdida del poder adquisitivo, por lo que los trabajadores exigen respeto a sus derechos y no descartan tomar medidas si continúan los retrasos, ya que su paciencia está llegando al límite, aseveró.