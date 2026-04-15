TREN LIGERO BARATO, PERO VACÍO: BAJA TARIFA NO LOGRA ATRAER USUARIOS

A pesar del reciente ajuste a la baja en las tarifas del Tren Ligero, la falta de usuarios continúa evidenciándose en sus recorridos, especialmente en puntos clave como el aeropuerto internacional “Ingeniero Alberto Acuña Ongay”, donde la afluencia de pasajeros es prácticamente nula.

Durante su arribo a la terminal aérea, el sistema de transporte no registró movimiento de viajeros que abordaran o descendieran, reflejando un panorama desolador que contrasta con las expectativas generadas tras la implementación del servicio. La escena deja en evidencia que la reducción de costos no ha sido suficiente para incentivar su uso.