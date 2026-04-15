CUESTIONAN A SHEINBAUM POR “COSTO REAL” DEL DINERO PÚBLICO Y ALZA DE PRECIOS

“No es lo mismo perder en el mercado que perder con dinero público. Uno quiebra, el otro se rescata y lo pagamos todos”, señaló el usuario Paco L. Mandujano al lanzar una crítica directa contra la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusó de tener una visión “irreal” sobre los precios y el manejo de los recursos públicos.

El señalamiento surgió luego de que la mandataria comparara el costo del jitomate entre tiendas del ISSSTE, donde ronda los 20 pesos por kilo, y supermercados como Walmart, donde alcanza hasta los 80 pesos. Ante ello, Mandujano argumentó que en el sector privado las pérdidas derivan en quiebras, afectando a accionistas y empleos, mientras que en el ámbito público los déficits no desaparecen, sino que se trasladan a la ciudadanía mediante impuestos, deuda y compromisos a futuro.

Advirtió que el impacto de estas decisiones también se refleja en el encarecimiento de productos básicos, al señalar que el alto costo de las gasolinas y los peajes en autopistas, que atribuyó al gobierno federal, presiona directamente los precios al consumidor. En ese contexto, alertó sobre un posible incremento en el precio de la tortilla de entre 2 y 4 pesos en los próximos días.

El usuario remarcó que las pérdidas con recursos públicos terminan por recaer en toda la población y extendió su crítica a proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al considerar que forman parte de decisiones que han generado cargas económicas heredadas de la administración de Andrés Manuel López Obrador.