LA BARREDORA INTENTÓ INFILTRAR SUMINISTRO DE HUACHICOL EN OBRAS DEL TREN MAYA EN CAMPECHE: FIA

Un reportaje de Fuerza Informativa Azteca (FIA), con documentos de inteligencia militar de 2021 revisados por Mexicanos contra la Corrupción, revela que el grupo criminal La Barredora planeó introducir combustible ilícito en las obras del Tren Maya en Campeche. Los informes advierten que la organización pretendía abastecer los trabajos con 180 mil litros semanales de diésel procedente de Estados Unidos y desembarcado en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, para su posterior distribución a los tramos del megaproyecto que afectan al estado campechano.

El expediente militar vincula a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, con la operación y detalla exigencias económicas por terrenos —hasta 700 mil pesos mensuales por hectárea— que habrían sido impuestas a las obras. Además, los documentos indican que Raúl Bermúdez Arreola, sobrino del exfuncionario, habría quedado al frente de la supervisión de tramos sensibles del Tren Maya, entre ellos se menciona el impacto ambiental en zonas colindantes con Campeche.

Los hallazgos plantean interrogantes sobre la supervisión y la seguridad en las obras públicas que cruzan el estado y apuntan a posibles redes de influencia política que facilitaron las maniobras. Mexicanos contra la Corrupción y la fuente militar sostienen que estas acciones, de confirmarse plenamente, evidencian la penetración de grupos criminales en contratos y suministro de insumos del proyecto en territorio campechano.