OPINIÓN: ¡EXTRADICIÓN SIN UN DEBIDO PROCESO!

¿Por qué entrego México 37 presos a Estados Unidos?

Locutor René Narváez Lozada

“La voz de México”

*Aterriza avión militar extrañamente en el aeropuerto de Toluca y se extraditan 37 personas.

Como abogado que soy no me queda claro el ¿por qué? México entregó recientemente a 37 ciudadanos mexiquenses estaban procesados en cárceles mexicanas…

La verdad es que en mi criterio se viola el debido proceso y la ley de extradición de conformidad a las leyes mexicanas e internacionales en materia de extradición, ya que para otorgar la extradición de un connacional se le debe notificar y seguir un proceso administrativo que en este caso no se realizó y con esto se viola LA LEY DE EXTRADICIÓN Y EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO CONTENIDO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El procedimiento de extradición en México es un proceso 100% jurídico y administrativo que está regulado por “la Ley de Extradición Internacional y tratados bilaterales”

Y es la única forma mediante la cual se puede entregar a una persona “Siempre y cuando haya sido requerida por otro país para ser juzgada o cumplir una pena y por delitos cometidos en ese país”

“Proceden las extradiciones de nacionales o extranjeros principalmente por delitos con pena máxima mayor a un año, doble incriminación y por ser delitos cometidos en perjuicio y en ambos países y nunca por motivos políticos”

Por lo que sin explicación alguna ni justificación aparente de inicio nos acabamos de enterar que México le entregó sin que hubiera una petición específica de Estados Unidos nada menos que a 37 mexicanos presos y ¿Quizás? vinculados con algunas organizaciones criminales aparentemente de alto impacto, y considerados según las autoridades mexicanas como una amenaza para la seguridad nacional.

Esta decisión sin tomar en cuenta al poder legislativo ni al judicial nada menos que fue tomada por el Gabinete de Seguridad de México, que está representado principalmente por el licenciado Harfuch, y desde luego liderado por la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y para tomar esta decisión y acción se basaron en “la Ley de Seguridad Nacional y mecanismos de cooperación bilateral”

Hoy se sabe que entre los presuntos delincuentes presos que fueron entregados a las autoridades de los estadounidenses nada menos que se encuentran supuestamente líderes y operadores de grupos y organizaciones crimínales como lo pueden ser “el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Los Beltrán Leyva y Los Deltas, entre otros”

Podré mencionar que dentro de algunos de los detenidos más destacados están personas de interés y con mucha influencia en los grupos delictivos como son:

1.- Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky” y líder regional del Cártel del Noreste

2.- Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano” presunto operador logístico del Cártel del Pacífico

3.- Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1″presunto líder de Los Deltas

4- Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla” quién se dice que es papá del segundo al mando del Los Beltrán Leyva “uno de los grupos criminales más importantes de nuestro país”

De acuerdo a información oficial la entrega de los 37 presos o PPL PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD se realizó a través de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas de esta manera se dice que los presos fueron trasladados a los Estados Unidos a ciudades como lo son Washington, SAN Diego, Nueva York, para Houston, entre otras.