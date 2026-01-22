FGECAM ABRE INVESTIGACIÓN POR VIDEO CON AMENAZAS CONTRA DIRECTOR DEL PENAL

Ante la gravedad del contenido y su posible impacto en la seguridad pública, la Fiscalía indicó que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes tras la difusión de un video en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, en el que se observa a un grupo de personas encapuchadas portando ∆rm∆s de fuego y emitiendo ∆m€na∆z2as directas contra el Director del Centro Penitenciario del Estado.

De acuerdo con el comunicado, la indagatoria se inició luego de la denuncia formal presentada y contempla el análisis técnico y pericial del material audiovisual, a fin de determinar su autenticidad, procedencia e identificar a las personas que participan en el video, conforme a los protocolos legales y técnicos establecidos