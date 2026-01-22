CON ACCESO RESTRINGIDO, LAYDA RECORRE HOSPITAL IMSS-BIENESTAR DE CARMEN

Ciudad del Carmen.- Pese a denuncias ciudadanas y del personal de salud por las condiciones en que opera el Hospital IMSS-Bienestar María del Socorro Quiroga Aguilar, la gobernadora, Layda Sansores San Román, realizó un recorrido por el nosocomio para supervisar trabajos de ampliación, rehabilitación y mantenimiento.

El recorrido se llevó a cabo con acceso restringido, permitiendo únicamente el ingreso de autoridades, entre ellas el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, y la secretaria de Gobierno, Elisa Hernández Romero, mientras que personal médico y de enfermería permaneció fuera del inmueble.

Trabajadores del hospital señalaron que esta situación les impidió conocer los avances reales de las obras, pese a ser quienes enfrentan diariamente las carencias de infraestructura y equipo.

La visita oficial, lejos de disipar las inconformidades, volvió a poner sobre la mesa el contraste entre el discurso institucional y la realidad que vive el personal de salud y los pacientes del hospital, quienes exigen transparencia, información clara y soluciones inmediatas ante una crisis que califican como persistente.