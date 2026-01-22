“NO EXISTÍA FUNDAMENTO LEGAL PARA SUSTITUIRME; SE EVIDENCIÓ LA INJERENCIA EN LA UACAM”, AFIRMA JOSÉ ABUD Y RESPONSABILIZA AL PODER EJECUTIVO DE SU SEGURIDAD

“Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario”. No existe causa legal ni moral para una destitución.

“No existía fundamento legal para destituirme, no existía causa institucional para precipitar un relevo y no existía justificación jurídica para violentar los procesos internos de la universidad”.

Se evidenció la injerencia en la UACAM, afirmó el exrector José Alberto Abud Flores, quien responsabilizó a la titular del Poder Ejecutivo de lo que le pueda pasar a él y a su familia, tras denunciar una serie de actos que, sostuvo, vulneraron la autonomía universitaria y el debido proceso.

Abud Flores señaló que ninguna norma universitaria ni disposición interna establece que una detención o vinculación a proceso penal sea causal automática de destitución, y recalcó el principio constitucional de presunción de inocencia. “Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nada de eso ocurrió conforme a derecho”, afirmó, al indicar que no existió causa legal, institucional ni jurídica para precipitar su relevo.

El exrector aseguró que lo ocurrido evidenció una intervención indebida en la vida interna de la universidad, lo que calificó como injerencia que “mansilló la autonomía universitaria”. En ese contexto, lanzó una advertencia política: “Cuando el poder es adicto a someter”.

También denunció hechos de presión y violencia, entre ellos la agresión a un vehículo oficial de la UACAM y, posteriormente, la detención del vehículo universitario y la presunta siembra de drogas en su interior el lunes 12 de enero a las 9.30 de la mañana, seguida —según relató— de forcejeos, empujones e insultos durante su traslado a la fiscalía.

Abud Flores afirmó que el acto de mayor gravedad fue “pisotear la autonomía universitaria en la figura del rector”, y responsabilizó de cualquier agresión futura contra él o su familia a quien encabeza el Poder Ejecutivo estatal. Finalmente, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que, con apego a la legalidad, se rectifiquen las irregularidades y se restituya el respeto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche.

HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS TRAS NEGARSE A LAS EXIGENCIAS



Abud Flores sostuvo que, tras su negativa, las presiones escalaron a actos de hostigamiento contra el cuerpo directivo y académico de la universidad. Relató que funcionarios de gobierno convocaron a integrantes de la comunidad universitaria en espacios ajenos a la institución, donde se emitieron amenazas en su contra y contra sus familias. Afirmó que este ambiente tuvo como objetivo forzar decisiones fuera de la legalidad y vulnerar los procesos internos de la UACAM.

DENUNCIA SIEMBRA DE DROGA Y ACCIONES ILEGALES CONTRA LA UACAM



El exrector señaló que el punto más grave ocurrió el 12 de enero con la detención del vehículo oficial de la UACAM, donde aseguró que se sembraron drogas, además de registrarse violencia física y verbal. Indicó que, de manera paralela, se realizaron acciones ilegales dentro de la universidad, como la convocatoria irregular de consejeros fuera del campus y bajo presencia policial, hecho sin precedente en la historia de la institución. Finalmente, responsabilizó de cualquier agresión futura contra su persona o su familia a quien encabeza la titularidad del Poder Ejecutivo en el estado.