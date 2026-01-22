HOSPITAL O’HORÁN CONTINÚA SIN AUTORIZAR CIRUGÍA URGENTE A BLANCA CON 2 TUMORES CEREBRALES

La falta de respuesta del Hospital Agustín O’Horán mantiene en incertidumbre a la familia de Blanca Burgos Morales, quien desde diciembre permanece hospitalizada por la presencia de dos tumores cerebrales que requieren con urgencia una neurocirugía especializada que no ha podido realizarse.

Durante la madrugada del miércoles 21 de enero, Blanca Burgos Morales fue trasladada al Hospital de Especialidades Javier Buenfil Osorio, en San Francisco de Campeche, luego de que su familiar Leonor War Pérez denunciara públicamente omisiones del Hospital María del Socorro Quiroga Aguilar y la falta total de respuesta del hospital de referencia en Mérida, al que desde hace semanas se solicitó su ingreso.

De acuerdo con la denuncia, el traslado a Mérida fue solicitado para que la paciente fuera atendida en el Hospital Agustín O’Horán; sin embargo, pese a tratarse de un caso delicado y debidamente documentado, el nosocomio no ha respondido a las solicitudes formales para recibirla, prolongando la espera y el riesgo para su salud.

Ante el silencio del hospital de Mérida, se decidió trasladar a la paciente a la capital del estado con la intención de destrabar el proceso y presionar para que se autorice la atención especializada. Actualmente, personal del sistema IMSS-Bienestar en San Francisco de Campeche continúa realizando gestiones para lograr la referencia médica, sin que exista hasta ahora una respuesta oficial.

La familia advirtió que cada día sin respuesta del Hospital Agustín O’Horán agrava el estado de salud de Blanca Burgos Morales y exigió una atención inmediata, al considerar inaceptable la falta de acción ante un caso que no admite más demoras.