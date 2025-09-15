CON LÓPEZ OBRADOR CRECIÓ EL HUACHICOL Y SE MULTIPLICÓ EL ROBO DE COMBUSTIBLE: RUBÉN MOREIRA

En un fragmento de entrevista difundido por Azucena Uresti, legisladores y analistas debatieron sobre las investigaciones recientes que derivaron en la detención de un implicado en casos de corrupción, así como el papel del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el combate al huachicol. Israel Zamora aseguró que la captura fue resultado de indagatorias internas impulsadas incluso desde el propio partido Morena, y defendió la labor de la presidenta y del secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

En contraste, Rubén Moreira cuestionó la narrativa del expresidente sobre el combate al robo de combustible, recordando que durante su gestión se multiplicó el huachicol, ahora asociado a grandes embarques de gasolina distribuidos a nivel nacional.

Emilio Álvarez Icaza fue más severo al señalar que el huachicol fiscal alcanzó una evasión de 554 mil millones de pesos, cifra que calificó como cien veces mayor a la Estafa Maestra. Añadió que en esta red participaron dependencias federales, sindicatos, empresarios, cárteles y gobiernos estatales, configurando lo que describió como un entramado criminal operado desde las aduanas y puertos en beneficio de campañas de Morena.