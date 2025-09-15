lunes, septiembre 15, 2025
MÁS IMPUESTOS, MEGA PRESUPUESTO A PEMEX Y AUMENTO A LA CORTE MARCAN EL PAQUETE ECONÓMICO 2026

El Paquete Económico 2026 del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo contempla un incremento en los impuestos a refrescos, cigarros y videojuegos, medida que busca fortalecer la recaudación. En este mismo proyecto, los programas sociales como Mujeres Bienestar, pensión a adultos mayores y Salud Casa por Casa recibirán recursos equivalentes al 3% del PIB, es decir, 674 mil millones de pesos.

Entre los ajustes más polémicos destaca el recorte al Instituto Nacional Electoral (INE), que perderá 4,164 millones de pesos y quedará con un presupuesto de 22 mil millones. En contraste, se asignarán 30 mil millones de pesos al Tren Maya, obra señalada por corrupción y sobrecostos, mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá un “mega presupuesto”. Asimismo, el Poder Judicial recibirá un aumento del 17% en su financiamiento, lo que permitirá que ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación perciban ingresos anuales superiores a los 2.5 millones de pesos.

