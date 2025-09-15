MIEL Y CERA DE CAMPECHE DENUNCIA QUE REGISTRO PÚBLICO INCURRIÓ EN DESPOJO Y ACTOS ILEGALES

El apoderado legal de Miel y Cera de Campeche, Edgard del Carmen Noh Tamayo, denunció una serie de irregularidades que afectan directamente a la Sociedad, entre ellas el despojo de bienes y el uso de documentos indebidos que atribuye a José Luis Flores González. Señaló que el próximo 18 de septiembre se llevará a cabo la audiencia inicial de imputación de delitos por despojo y uso de documentos falsos, con el objetivo de restituir la legalidad en la empresa y regularizar su denominación como Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada.

Noh Tamayo aseguró que existen demandas en contra del Registro Público de la Propiedad de Campeche, al que acusa de haber validado un acta apócrifa con más de mil 700 socios, en octubre de 2014, cuando la sociedad estaba conformada únicamente por 82 integrantes. Explicó que gracias a nuevas actas inscritas en el Registro Agrario Nacional, la empresa ha recuperado certeza jurídica, aunque enfatizó que las acciones ilegales han frenado su operación. Finalmente, hizo un llamado a la gobernadora y al registrador estatal para que cesen estas prácticas, advirtiendo que exigirán reparación por todos los daños ocasionados.