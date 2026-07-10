EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 10 JULIO 2026

5 AÑOS VIOLENTANDO MUJERES. PARTE 1/2.

No es casualidad que la gobernadora Layda Sansores esté inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género. No sólo emitió comentarios lesivos contra diputadas del PRI, también se negó a acatar la sentencia del Tribunal Electoral al no disculparse públicamente con ellas. Y tristemente sigue violentando mujeres conforme transcurre su nefasto gobierno.

Repasemos. En marzo de 2024 violentó, amedrentó y despidió a las Mujeres Valientes que le exigieron el cese de la abusiva, corrupta y rapaz secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, mientras las titulares del Instituto de la Mujer y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Vania Kelleher Hernández y Ligia Rodríguez Mejía, guardaron silencio cómplice ante el atropello.

En agosto de 2025 la estudiante Susan Saravia, víctima de violación tumultuaria por tres jóvenes que gozaban de la impunidad que les brindaba la Fiscalía por orden de Sansores y ante la indolencia de la entonces secretaria de Gobierno, Liz Hernández, tuvo que hacer público su caso, que a través de las redes sociales llegó a los medios nacionales y obligó a las inhumanas autoridades a arrestar a los agresores. Pero las agresiones contra mujeres continuaron.

NO HUBO DIÁLOGO DE LAYDA CON PESCADORES.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan de otro abuso que han sufrido los pescadores campechanos por parte del nefasto y rapaz Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, denunciado por marginar del PACMA a los pescadores ribereños, quienes por orden de Layda Sansores fue desalojados de su área de refugio, en el malecón, por no ser del agrado de la arbitraria gobernanta.

“José Virgilio Pérez Chan, líder de la asociación Pescadores en Defensa del Mar, aprovechó un desalojo para convertirlo en mal síntoma político. La fricción nació por la etiqueta de ‘cochinero’ atribuida a Layda Sansores, y acabó exhibiendo algo más costoso que unas palapas desordenadas: mostró la distancia entre el calendario electoral y el trato humano desde el poder. El sector aceptaba orden y limpieza, no desdén ni ausencia de diálogo. Cada palabra oficial dejó sal sobre una herida abierta. Los hombres del mar tienen memoria; en el gobierno del Layda Sansores, escasea la autocrítica. Raíz del error.”

A cinco años de iniciada su corrupta administración, hoy podemos dirigirle sus mismas palabras: Lo que Layda Sansores “ha hecho con los pescadores y campesinos no tiene madre”. Les ha dado migajas, pero no les resolvió los problemas reales que enfrentan, como prometió que haría. Les mintió, les robó la esperanza y los traicionó, y eso tampoco tiene madre.