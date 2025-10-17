FISCALÍA DE CAMPECHE EXIGE A MEDIO DAR NOMBRES DE REDACTORES; DENUNCIAN INTENTO DE CENSURA: LA JORNADA

En una publicación en su sección Estados, el periódico de circulación nacional La Jornada dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) ordenó a la empresa Producciones Telemar, S.A. de C.V. que le proporcione “información detallada sobre el personal responsable de la redacción de notas publicadas en sus plataformas digitales”, y advirtió de sanciones económicas y procesos legales en caso de no cumplir con los requerimientos.

Agrega que la medida fue considerada por Telemar como “un intento de control y censura”, similar al que se impuso a Tribuna y al periodista Jorge González Valdez, a quienes se dictaron medidas cautelares para que en sus publicaciones no hagan referencia a la gobernadora Layda Sansores, y en caso de hacerlo tendrán que enviar las notas a una oficina del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde un censor decide si se publica o no.

El medio refiere que Telemar, es una filial del corporativo “Organización Editorial del Sureste” que también administraba Tribuna y dejó de salir al aire a través de las señales de cable desde hace más de 2 años, por lo que sólo funciona como plataforma digital.

“La acción de la FGECAM, señala Telemar, refuerza la percepción de que los órganos del Gobierno buscan limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística que cuestiona la gestión pública en la entidad, generando un ambiente de autocensura entre los medios locales”.

Precisa que el oficio 040/2025 hace referencia a artículos de la Constitución Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que obligan a las personas y empresas a suministrar información en investigaciones del Ministerio Público.

No obstante, añadió, el uso de estas disposiciones en casos donde se cuestiona la labor periodística podría constituir un exceso de autoridad y un precedente peligroso para la libertad de prensa en Campeche.