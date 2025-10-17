TERRITORIO CERCADO

Es realmente escandaloso todo lo que saquearon el sexenio pasado los juniors del Peje a través del amiguismo, el influyentismo y el tráfico de influencias. Y esto, aparte del huachicol…

Presume el equipo gobernante su “cercanía” con el pueblo, mediante su programa de “Miércoles de Territorio”, que anteriormente llamaban “Miércoles Ciudadano”, y que en el fondo no es más que lo mismo, una simulación de que tienen las puertas abiertas con la gente, pero lo que no dicen es que solo unos cuantos privilegiados, que además son militantes del partido guinda, tienen la oportunidad de estar en esas pláticas con los funcionarios, se quejó el bolero don Memín.

–“Me enteré que el miércoles pasado estuvieron en el Holoch, agregó doña Chela, y hablando con varias de mis comadres que viven en esa zona, me comentaron que no supieron nada de ese evento en el que acudió la Tía para tomarse la foto simulando que estaba concediendo audiencias. No se enteraron de nada y eso que viven a dos cuadras de la cancha donde se armó el show”.

–“Yo no sé ustedes, intervino el poeta Casimiro, pero yo me entero de esas audiencias ciudadanas una vez que ya se realizaron. Nunca he visto alguna publicación en las páginas oficiales, anunciando cuándo y dónde se realizarán esas reuniones. Parece que lo que quieren es que no vaya la gente o que solo acudan quienes ya saben que tienen que prestarse para la farsa” subrayó.

–“Eso nos confirma una vez más que tenemos un Gobierno de simulaciones, apuntó don Julián. Para empezar esas audiencias ciudadanas no surgieron del interés de la gobernanta o de sus asesores, sino de una orden de su partido a nivel nacional, de manera que tuvieron que acatar aunque sea a regañadientes. Cumplen solamente para la foto, pero no se concreta el objetivo real del programa, que es mantenerse cerca de la gente para escuchar y resolver sus planteamientos”.

–Todo es una farsa, insistió doña Chela. Acuden más guardaespaldas y policías fuertemente armados, que ciudadanos interesados en dialogar con sus autoridades. Por eso no me equivoco cuando digo que todo lo que toca este Gobierno lo echa a perder”.

–“En eso tienes toda la razón, matizó don Memín. ¿Ya vieron los reportajes que se han difundido a nivel nacional sobre la inmensa corrupción de los juniors del Peje? Es realmente escandaloso todo lo que saquearon a través del amiguismo, el influyentismo y el tráfico de influencias. Y esto, aparte del huachicol. Fue una robadera brutal que hace palidecer a todos los saqueadores de los gobiernos anteriores. Y detrás de todo eso estuvieron los juniors, lógicamente con el consentimiento y aprobación del papá. Con razón no se les conoce un trabajo honesto pero viven como reyes. Y cómo no si saquearon el presupuesto nacional” denunció.

–¿Y por qué de esos temas no hablan ni la Emperatriz Claudia ni la Tía Gobernanta?, cuestionó con suspicacia el poeta Casimiro. Se han dedicado a pescar charalitos, y no voltean a ver a la manada de voraces y corruptos tiburones se enriquecieron de manera insultante. Y lo peor es que siguen navegando con la bandera de la honestidad cuando son tremendamente corruptos” enfatizó.