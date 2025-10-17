PRESUNTO AGRESOR DE UN LOMITO EN YUCATÁN ES DETENIDO EN CARMEN; HABÍA ORDEN DE APREHENSIÓN EN SU CONTRA

Una inspección de rutina por circular sobre la calle en un vehículo con placas foráneas derivó en la detención de Ferdinando “N”, quien contaba con una orden de aprehensión en Mérida, Yucatán, tras ser señalado como presunto responsable de disparar contra un lomito de nombre Sicilia, a quien habría abandonado malherido dentro de un bote de basura.

Apenas el pasado martes, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) cateó la vivienda del acusado, ubicada en la colonia Plan de Ayala Norte, y aseguró grabaciones de cámaras de seguridad y otros materiales que podrían ser clave para esclarecer los hechos ocurridos días atrás.

El caso, que comenzó como denuncia en redes sociales, causó indignación social y llegó hasta el ámbito deportivo y gubernamental, ya que Ferdinando “N” es presidente de la Asociación de Tiro Deportivo de Yucatán y entrenador de caza, además de tener permisos oficiales para el uso de armas.

Ante la presión pública, el titular de la Conade, Rommel Pacheco, anunció que solicitará a la Federación Mexicana de Tiro Deportivo una investigación inmediata y sanciones conforme a la ley y los estatutos internos, en caso de comprobarse la responsabilidad del implicado.

ESTADO DE SALUD DE “SICILIA”

El más reciente reporte médico indica que la perrita perdió un ojo por el impacto de bala, sufrió fractura de mandíbula y presenta síndrome vestibular, una afección que compromete su equilibrio y orientación. Aunque su estado sigue siendo delicado, ha mostrado leves signos de mejoría, lo que mantiene viva la esperanza de quienes exigen justicia.

El seguimiento del caso permanece en manos de las autoridades judiciales y deportivas de Yucatán.