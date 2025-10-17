LA GOBERNADORA NO SOPORTA LA CRÍTICA; EL CASO JORGE GONZÁLEZ VALDEZ REFLEJA LO QUE VIVE EL PERIODISMO EN CAMPECHE: DIANA ALCARAZ

En entrevista con Diana Alcaraz para MVS Noticias, el exdirector del diario Tribuna, Jorge Luis González Valdez, aseguró que su vinculación a proceso responde únicamente a críticas hacia la gobernadora Layda Sansores, lo que se refleja también en la presión judicial a Telemar. “Esto está totalmente fuera de la ley. Las medidas cautelares son un exceso porque violan la Constitución, el derecho al trabajo y tratados internacionales”, señaló, y destacó que la persecución se centra en quienes señalan la falta de transparencia en el Gobierno Estatal. González Valdez recordó que, a pesar de haber dejado la dirección del periódico hace casi 9 años, continúa realizando programas periodísticos de forma voluntaria.

González Valdez acusó a la gobernadora de no tolerar críticas ni cuestionamientos sobre la inversión y el manejo de recursos públicos, así como de la falta de obras, crecimiento del empleo y apoyo al sector productivo en el Estado. Señaló además que los periodistas son exhibidos públicamente y que los ataques hacia su persona reflejan una estrategia de intimidación que afecta la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Campeche.

El periodista también recordó incidentes de violencia y agresiones en el sistema judicial y político estatal, y denunció que los recursos públicos se usan para perseguir a quienes critican al gobierno. A pesar de esto, enfatizó su compromiso con el periodismo como una labor de denuncia y verificación, destacando que continuará su labor informativa mientras defiende sus derechos legales. La audiencia intermedia del proceso en su contra está programada para el próximo 28 de octubre.