ACUERDAN IMPUESTO DE 1.5 PESOS POR LITRO A BEBIDAS “LIGHT” y “SIN AZÚCAR”

Después de un acuerdo entre el Gobierno Federal y las principales refresqueras, la Cámara de Diputados aplicará impuesto de 1.5 pesos por litro a las bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos, es decir, a las versiones “light” o “zero” o “sin azúcar”.

De acuerdo con el analista político Juan Ortiz, la tasa acordada será formalizada en el pleno de la Cámara de Diputados, y agregó que en conferencia, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, defendió el aumento al IEPS como parte de una estrategia contra la crisis de salud cardiometabólica, pero confirmó el nuevo acuerdo con la industria.

Además, en la propuesta que será sometida a consideración del Poder Legislativo, el impuesto a los productos con azúcar se mantiene en 3.08 pesos por litro.

El pacto incluye el compromiso de Coca-Cola y otras empresas de reducir en 30% el contenido de azúcar de sus productos de forma escalonada, s