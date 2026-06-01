lunes, junio 1, 2026
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SEDUC SUSPENDE CLASES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN TODO EL ESTADO ANTE EL PRONÓSTICO DE LLUVIAS INTENSAS

La Secretaría de Educación de Campeche (Seduc) informó la suspensión de labores académicas este martes 2 de junio en todos los niveles de Educación Básica de la entidad, debido a las condiciones meteorológicas previstas por la Secretaría de Protección Civil.

La dependencia señaló que en nueve municipios se esperan lluvias superiores a los 100 milímetros, mientras que en los cuatro restantes se pronostican precipitaciones de entre 50 y 100 milímetros.

Las actividades escolares se reanudarán el miércoles 3 de junio, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

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