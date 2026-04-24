LAYDA SE ESTÁ EQUIVOCANDO ABSOLUTAMENTE: NOROÑA
“NO LE IMPORTÓ QUE AÚN NO SE HACEN LAS ENCUESTAS, NI MARGINAR AL PT Y AL VERDE”
Al admitir en una transmisión en vivo que la 4T tiene sus complicaciones, el senador Gerardo Fernández Noroña criticó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por anunciar a Pablo Gutiérrez Lazarus como candidato de Morena “cuando aún no se hacen las encuestas y hay compañeras y compañeros con derecho a aspirar, y está dejando fuera al PT y al Verde que sin esos votos no hubiéramos ganado”.
Y sentenció: “Yo quiero mucho a mi compañera gobernadora Layda**, pero** creo que está equivocándose**, pero absolutamente**, y tiene que corregir”.