PROPONEN REVOCACIÓN DE MANDATO PARA MINISTROS DE LA SCJN; “ES MECANISMO DE CONTRAPESO CONTRA MALA ACTUACIÓN”

En voz de su senadora Anabel Ávalos Zempoalteca, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de revocación de mandato para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo objetivo es corregir “la perniciosa reforma al Poder Judicial por la cual se eligieron a los ministros del acordeón”.



Propone que proceda con la petición de un 10% de la lista nominal de electores, y para que el resultado sea vinculante se requerirá de una participación electoral del 30 por ciento donde la mayoría vote por la revocación”.



Anabel Ávalos resaltó que se trata de un mecanismo de control y contrapeso democrático a la mala actuación de los nuevos ministros, que hasta el momento algunas y algunos de ellos han mostrado desconocimiento de la ley, un uso político del cargo e incluso se han atrevido a querer destruir el principio de cosa juzgada. “Eso simplemente no puede ser”, aseveró.