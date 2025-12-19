CONFIRMAN QUE QUEDÓ DESIERTO EL 43% DE LA LICITACIÓN DE MEDICINAS PARA EL 2026; EL GOBIERNO AÚN NOS ADEUDA $5 MIL MILLONES: AMELAF

En entrevista para el programa de la periodista Azucena Uresti, Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), confirmó que el 43 por ciento de la licitación de medicinas para 2026 quedó desierto, lo que incluye analgésicos, cardiología, nutrición y dermatología.

Al parecer las claves desiertas obedecieron a incumplimiento técnico y sensibilidad a precios y medidas regulatorias, expuso, y consideró probable que se recurra a las asignaciones directas, lo cual, recalcó, no nos gusta porque la licitación pública permite que todo sea transparente.

Lo adjudicado en claves por parte de Birmex representa 8 mil 600 millones de pesos, precisó De Villafranca, y explicó que se puede bajar precios en medicinas de fuente única de patente, mientras los genéricos se vuelven “muy apretados” y sentimos que lo último fue la causa de que quedara desierto el 43%

Apoyamos que haya competencia, abasto de medicinas, calidad y buen precio en beneficio de los pacientes, subrayó el presidente de la Amelaf, quien a pregunta de qué opina de la afirmación del Gobierno Federal de que dicho faltante no afectará el abasto porque la “compra madre” ya está realizada, respondió: “Efectivamente es compra complementaria, y en el próximo año seguirán habiendo para cubrir el ‘hueco’ de la adquisición de 2 años que se canceló”.

“Quién va a calificar el éxito o fracaso son los pacientes”, sentenció, y reveló que aún no les han pagado retrasos del 2021, 2022, que representan 5 mil millones de pesos.