CLAUDIA PIDE SE AUTORICE INGRESAR A MÉXICO A MILITARES ESTADOUNIDENSES | Por: Locutor René Narváez Lozada “La voz de México”

De milagro y sin lesiones resultó la conductora de una camioneta que sufrió un fuerte accidente al descender el cerro de la calle Mercedes, en la colonia San Rafael, luego de que la unidad se quedara sin frenos y avanzara sin control.

La camioneta terminó impactándose contra la barda de un predio ubicado en la prolongación de la calle Allende, provocando daños materiales de consideración. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte golpe.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, quienes abanderaron la zona para prevenir otro percance y solicitaron el apoyo de una grúa para el retiro del vehículo siniestrado.

camioneta, vuelca, accidente,d