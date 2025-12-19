SHEINBAUM ASEGURA QUE CRECE LA CLASE MEDIA Y DISMINUYE LA POBREZA EN MÉXICO

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que desde 2022 se registró por primera vez en el país un mayor número de personas pertenecientes a la clase media que en situación de pobreza, una tendencia que, afirmó, se incrementó durante 2024. De acuerdo con su planteamiento, este cambio refleja que más personas lograron cubrir sus necesidades básicas y dejaron atrás condiciones de vulnerabilidad, al señalar que “hay más gente que tiene las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad”.