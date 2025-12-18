jueves, diciembre 18, 2025
MORENA “RECORTÓ” $10 MIL MILLONES A INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES, RESPECTO AL 2024: ÉCTOR JAIME

En una publicación que realizó a través de sus redes sociales, el doctor y diputado Éctor Jaime Ramírez Barba dio a conocer que para 2026, Morena autorizó reducciones en los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad por 10 mil millones, en comparación con lo ejercido durante el último año de AMLO.
Y ejemplificó: el Hospital Infantil de México tendrá 935 millones menos que en 2024, es decir, un recorte del 29%; el Hospital General de México tendrá 1,600 millones menos (24%); el Instituto Nacional de Cardiología, 937 millones menos (31%), y el Instituto Nacional de Cancerología, 1,038 millones menos (32%).
También, el Instituto Nacional de Pediatría, 936 millones menos (26%); el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 865 millones menos (26%), y el Instituto Nacional de Neurología, 437 millones menos (25%).
Recalca que al comparar el presupuesto del último año de Andrés Manuel López Obrador (2024), con lo asignado por Claudia Sheinbaum a los Institutos Nacionales en 2026, el “recorte” es de 10 mil millones en conjunto.

