“NOS ENDEUDAN PARA BENEFICIAR A LAS CÚPULAS MIENTRAS CONDENAN AL PUEBLO DE CAMPECHE”: LUIS ALONSO GARCÍA



La aprobación de la deuda pública por mil millones de pesos para Campeche respondió a intereses de las cúpulas partidistas y no a las necesidades reales de la población, afirmó el ex diputado local independiente Luis Alonso García Hernández, al señalar que la decisión fue tomada por línea nacional y acatada de manera dócil por la mayoría de los legisladores locales.

El ex legislador sostuvo que existían argumentos suficientes para frenar el endeudamiento, sin embargo, incluso diputados que casi nunca acuden al Congreso asistieron para aprobarla, lo que evidenció, dijo, una instrucción externa. Advirtió que ahora serán los campechanos quienes paguen esta deuda, mientras ya se anticipan nuevos recortes presupuestales que impactarán directamente a la población.

García Hernández cuestionó que Campeche, siendo el principal productor de petróleo, enfrente carencias mientras se destinan recursos millonarios al extranjero bajo el argumento de ayuda humanitaria. Afirmó que este endeudamiento no traerá beneficios para municipios como Carmen y que únicamente favorece a un reducido grupo político que históricamente ha tomado las decisiones desde la capital del estado, dejando como gran perdedor al pueblo de Campeche.