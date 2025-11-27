jueves, noviembre 27, 2025
Nacionales

RENUNCIA DE GERTZ MANERO A LA FGR; SE VA DE EMBAJADOR A “PAÍS AMIGO”

Alejandro Gertz Manero renunció este jueves 27 de noviembre a su cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), puesto que ocupaba desde 2019.

Durante la sesión del Senado, iniciada al mediodía, se dio a conocer formalmente la carta de dimisión tras un receso de cuatro horas. Un mensajero enviado desde la propia Fiscalía entregó el escrito en el que se exponen los motivos de su renuncia.

Tras recibir el documento, la Cámara de Senadores notificó a la Presidencia de la República y activó el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para la designación del nuevo titular de la FGR.

De acuerdo con lo informado en la sesión, una vez aceptada la renuncia, Gertz Manero será enviado como embajador a un “país amigo”, aunque aún no se ha precisado cuál será su destino diplomático.

