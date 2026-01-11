EJERCICIO PERIODÍSTICO EN CAMPECHE, EN CRISIS, POR CASO JORGE GONZÁLEZ | Por: Redacción Quadratín

El ejercicio periodístico en Campeche enfrenta un momento crítico. Según reportes del diario Tribuna, la Fiscalía estatal solicitó formalmente una pena de dos años de prisión contra el periodista Jorge González Valdez, exdirector de dicho medio, elevando el riesgo de una detención que sentaría un precedente en la entidad.

La solicitud se realizó durante la audiencia intermedia presidida por la jueza Guadalupe Martínez Taboada. La agente del Ministerio Público, Jennie Clarivel Mendieta, presentó la acusación por el presunto delito de incitación al odio en agravio de la gobernadora Layda Sansores San Román. Además de la pena privativa de libertad, se exige el pago de una multa económica contra González Valdez e Isidro Yerbes Cruz, representante legal de Organización Editorial del Sureste.

Un proceso bajo la sombra de la censura La audiencia, que inicialmente definiría el rumbo del juicio, fue diferida para el próximo 10 de febrero. La jueza advirtió que el uso de la fuerza pública o arrestos administrativos podrían ser empleados en caso de inasistencia de los señalados. Por su parte, Jorge González Valdez informó que la batalla legal aún cuenta con recursos pendientes:

· Amparo de vinculación: Un recurso para revocar el proceso actual.

· Amparo contra medidas cautelares: Enfocado en eliminar las restricciones impuestas previamente.

“Cualquier determinación judicial podría quedar sin efecto si los amparos prosperan”, dijo en declaraciones a Tribuna, el periodista quien actualmente enfrenta una orden que le prohíbe referirse a la mandataria estatal. Este caso no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de acciones legales contra comunicadores locales desde mediados de 2025. El panorama de la libertad de expresión en Campeche presenta los siguientes puntos clave:

· Censura Previa: Juezas de control ordenaron al Tribunal Superior de Justicia designar un censor gubernamental para revisar las publicaciones de Tribuna y los comentarios de González Valdez.

· Disculpas Públicas: Periodistas como Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali fueron obligados por el Tribunal Electoral a leer textos redactados por la autoridad, admitiendo “violencia digital y mediática”.

La resolución del próximo 10 de febrero será determinante para definir si el estado transita hacia la ejecución de penas de cárcel contra periodistas por críticas a la administración pública.



