domingo, enero 11, 2026
Opinión

IGNORANCIA JURÍDICA AL MANDO DE LA SEGURIDAD | Por: Enrique Arellano

Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, ha dejado claro algo preocupante: no distingue entre una denuncia y una demanda. Puede parecer un detalle técnico, pero cuando quien dirige la seguridad pública ignora conceptos básicos del derecho, el resultado es el caos. Y Campeche hoy es prueba de ello.

Basta leer su propio boletín, donde presume y se burla de haber “ganado una denuncia” contra dos medios y dos periodistas campechanos, asegurando que le pagarán millones de pesos. Ese solo hecho evidencia una grave ignorancia jurídica impropia de una funcionaria de su nivel, y explica por qué la estrategia de seguridad en el estado es un desastre.

Cuando el poder se ejerce desde la soberbia y no desde el conocimiento, se persigue a la prensa en lugar de combatir al crimen. Por eso Campeche está peor, no mejor.

Ya falta menos para que termine este capítulo. Y como suele ocurrir con quienes confunden autoridad con impunidad, Marcela Muñoz no se irá dando explicaciones, sino huyendo del descrédito que ella misma construyó.

