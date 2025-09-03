EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CENSURA A TRIBUNA, ¿A QUÉ LE TEME?

Bien dicen que el poder no cambia a las personas, sólo les quita la necesidad de fingir; que el justo protege, mientras el ambicioso abusa y el inseguro se vuelve tirano; y que el poder no corrompe, solo saca a relucir el verdadero rostro de cada uno. Lamentan los Frentes Políticos, de Excélsior, que la libertad de expresión en Campeche la tenga secuestrada Layda Sansores. Lo califican como un “abuso de poder” en su “más vil expresión”.

“En el siglo XXI, en las casi dos décadas de gobiernos priístas en Campeche, con José Antonio Gonzalez Curi, Jorge Carlos Hurtado Valdez, Fernando Ortega, Alejandro Moreno y Carlos Miguel Aysa, nunca hubo una medida judicial que censurara a un medio. Hoy, bajo Layda Sansores, el Tribunal local impone a Tribuna y al periodista Jorge Luis González Valdez una ‘supervisión’ permanente, no podrán publicar nada sobre la Layda sin avisar. En los hechos, censura en su más vil expresión. El poder que no tolera la crítica ya cruzó la línea. La libertad de expresión en Campeche está secuestrada por la mismísima gobernadora. Terrible.”

Es evidente que a Layda Sansores, proclive a juzgar y a descalificar al indefenso, no le gusta que la juzguen, menos aún que la descalifiquen. No tiene congruencia entre lo que dice y lo que hace. Teme que la gente publique lo que piensa de ella, y acosa con denuncias a quien lo hace. Pronto le harán falta más abogados. Si cree que ya silenció a Tribuna, se equivoca… y solo le restan 742 días…

SANSORES NO CONOCE LA AUSTERIDAD.

La columna Política y República, de La Silla Rota, criticó la falta de austeridad de muchos morenistas, que lejos de vivir en esa “justa medianía” que pregona la presidente Claudia Sheinbaum, viajan en aviones privados, vacacionan en Europa, portan ostentosos relojes y calzan carísimos zapatos de diseñador, como es el caso de Layda Sansores. Reproducimos.

“¿Austeridad? Vaya que lo que menos se vio en Palacio Nacional en el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue austeridad, y si no, que le pregunten a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien llegó en tremenda camioneta Suburban último modelo, vehículo en el que viajaba ella y el chofer. Y así varias y varios.”

El tema ya está tan trillado, que hasta parece burla. Sheinbaum habla de humildad y medianía, y ninguno de los gobernadores y dirigentes de Morena le hace caso, todos viven en la opulencia y disfrutan de los privilegios del poder como hicieron sus antecesores a los que tanto criticaron. Prometieron un cambio… pero no dijeron a partir de cuando. Son unos cínicos y sinvergüenzas.