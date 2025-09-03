“QUE VAYA Y EXPROPIEN A SPMQLP, YA NO HAY PODER JUDICIAL QUE DEFIENDA AL CIUDADANO”: USUARIOS EXPLOTAN TRAS TEMOR A EXPROPIACIONES EN CAMPECHE

Ciudadanos en redes sociales expresaron su enojo y preocupación ante la posible aprobación de un proyecto de ley que permitiría al gobierno estatal expropiar terrenos a particulares. La molestia se centra en la falta de garantías legales y el temor de que los propietarios puedan perder sus bienes sin oportunidad de defensa.

Entre los comentarios más destacados se dijo: “Ya no hay poder judicial que defienda al ciudadano del abuso del ejecutivo” y “Expropiar k??? Terrenos a ciudadanos”, reflejando incredulidad y alarma. Algunos calificaron la iniciativa como autoritaria: “Ese proyecto de ley no debe pasar el estudio de constitucionalidad, porque no otorga derecho alguno para interponer recurso natural”.

Varios comentarios reflejaron desconfianza hacia la clase política y compararon la situación con experiencias previas: “Sigan votando por rrata s y les quitarán todo, así empezaron en la Ciudad de México, por Brugada, ahora están robando terrenos de la ciudad, ya empezó el comunismo”. Otros señalaron que las medidas deberían aplicarse primero sobre propiedades polémicas: “Que empiecen por expropiar los terrenos de quienes realmente los tienen mal habidos y dárselo a la gente que realmente lo necesita”.

Otros comentarios fueron más directos: “Porque no expropian a su chingada madre, al igual que ella dijo de las privatizaciones” y “Que vaya y expropien a SPMQLP”. Finalmente, algunos recordaron que exgobernadores anteriores también expropiaron terrenos: “El exgobernador expropió muchos terrenos dizque para mejorar la modernidad de la ciudad, y vaya que se hicieron de muchos terrenos!!”.

La discusión evidencia un sentimiento generalizado de molestia y desconfianza hacia la autoridad, ante la percepción de posibles abusos de poder y falta de transparencia en la aplicación de la ley de expropiación.