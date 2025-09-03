“NINGUNA AUTORIDAD ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY, SEA GOBERNANTE O MARCELA; NO PUEDEN ABUSAR DE SUS FACULTADES”: OLIMPIA ÁLVAREZ

La abogada Olimpia Álvarez Casanova, secretaria del Consejo Coordinador Empresarial, alzó la voz contra lo que calificó como un claro abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes el pasado viernes 22 de agosto, alrededor de las 18:00 horas, detuvieron de manera violenta a su hijo y a un mecánico cuando circulaban en un vehículo recién salido del taller.

Álvarez denunció que los agentes intentaron someterlos sin justificación legal y advirtió que este tipo de actos representan un grave riesgo para la sociedad. “Dan ganas de llorar, dan ganas de decir basta a esto, un alto a esto, es una exigencia que pido que haya justicia. Ninguna autoridad, sea policía municipal, sea policía estatal, sea el presidente municipal, sea la gobernadora, sea Marcela, ninguna autoridad puede abusar de sus facultades”, expresó.

La secretaria del CCE subrayó que permitir este tipo de excesos erosiona el estado de derecho y abre la puerta al autoritarismo. “Ningún abogado puede pasar por esto, ninguna madre de familia y ningún hijo puede pasar por esto, porque todos tenemos hijos, todos somos madres, nadie está por encima de la ley. Si permitimos que estos actos queden en el olvido, vamos a ser un estado anárquico y un estado con autoritarismo”, señaló.

Finalmente, exigió sanciones ejemplares y un alto inmediato a los abusos policiales en Campeche. “Ya basta que la policía siga deteniendo a nosotros como ciudadanos, por cualquier motivo nos detienen en la calle, sin motivo, sin causa y sin razón”, insistió.