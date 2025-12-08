EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 08 DE DICIEMBRE DE 2025

¡CORRUPCIÓN! LAYDA ES ACAPARADORA DEL AGUA.

La semana pasada la aplanadora legislativa de Morena traicionó al pueblo de México al aprobar la Ley General de Aguas enviada por la presidente Claudia Sheinbaum. “Fue un virtual manifiesto comunista que regula el control que tendrá el régimen, en materia de agua”, afirmó un opositor, pues ahora los agricultores serán dueños de sus tierras y pozos, más no del agua que corre por ellas.

Cuando las intervenciones en la tribuna subieron de tono, salieron a relucir los nombres de los grandes acaparadores del agua beneficiados por Morena con esta nueva ley. El diputado panista, Héctor Saúl Téllez Hernández, acusó que “Lo que existe es el cártel del huachicol del agua y, aquí está Layda Sansores, con 638 mil millones de metros cúbicos de acaparamiento de agua en Campeche. Que lo sepan los campechanos”.

Pues le damos las gracias al legislador por enterarnos de esa corrupción. ¿Qué responderá al respecto la impresentable Layda Sansores? ¿Ahora tendrán que pagarle nuestros agricultores para poder regar sus cultivos? ¿Cuándo pensaba informar a los campechanos de su ventajosa concesión? ¿Así quiere que todos confíen en ella para el préstamo de mil millones de pesos? No, pues con razón tiene prisa en silenciarnos.

MORENISTAS SE BENEFICIAN CON LEY DEL AGUA.

La recién aprobada Ley General de Aguas de la presidentA —con A de Acaparadora— Claudia Sheinbaum, sacó a la luz como se beneficiarán muchos morenistas, que con una ventajosa concesión ahora pretenden vender el agua a los campesinos y empresarios. ¡Vaya manera arbitraria de privatizar el agua!

Además de Layda Sansores (638 mil millones de metros cúbicos en Campeche), entre los nuevos acaparadores del agua resalta José Ramón López Beltrán (millones de metros cúbicos en Nayarit, Sonora, Guerrero y Quintana Roo), Olga Sánchez Cordero (2.6 millones de metros cúbicos en Nuevo León), Alfonso Romo (5 millones de metros cúbicos en Yucatán) y Altagracia Gómez, asesora económica de la presidenta Sheinbaum y heredera de Minsa (2.2 millones de metros cúbicos).

El diputado Téllez Hernández denunció que “lo que existe es el cártel del huachicol del agua… esta ley restringe la productividad del campo, centraliza el agua y la controla, quita la tranquilidad y certeza jurídica a los productores, los criminalizan… tratan como si fueran delincuentes a quien nos da de comer”. ¿Qué comentará al respecto la protagonista del Jaguar? ¿Será que por informar estas cosas nos persiga aún más?