PERIODISTAS EN RIESGO; DESPROTECCIÓN EN MÉXICO PERMITE REPRESALIAS Y ABUSOS: JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

En el XXI Encuentro Internacional de Periodistas “Periodismo en tiempos de reinvención”, Jorge González Valdez denunció la profunda desprotección de periodistas y alertadores en México, quienes enfrentan represalias severas tras cumplir con su labor de informar o denunciar prácticas ilícitas de interés público. Señaló que la ausencia de un marco legal sólido deja a comunicadores y denunciantes vulnerables a despidos injustificados, procesos penales fabricados, campañas de desprestigio, amenazas e incluso doxing, poniendo en riesgo su integridad y la de sus familias.

El periodista destacó el caso de Germán Gómez García, quien reveló Televisa Leaks y sufrió violencia mediática, estigmatización y exposición de su información personal luego de denunciar una red interna de fabricación de noticias falsas y campañas negras dentro de la televisora. González Valdez urgió a crear una ley de protección específica que garantice confidencialidad, sancione abusos y permita denunciar corrupción y violaciones a derechos humanos sin temor a represalias, fortaleciendo así la libertad de expresión y el derecho a la información en México.

