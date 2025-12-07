CLAUSURA LA PROFEPA PROYECTO MINERO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL POR USO ILEGAL DE TERRENO

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura temporal total al proyecto minero “Explotación del Lote Minero Becán 2”, operado por Holcim Operaciones México, tras detectar la ocupación ilegal de 117 metros cuadrados en la Reserva de la Biosfera Calakmul.

La medida se derivó de una visita de verificación para revisar el cumplimiento de los términos y condicionantes, establecidos en la autorización de impacto ambiental emitida por la Semarnat el 19 de diciembre de 2019.

Se constataron diversos incumplimientos y actividades desarrolladas fuera del polígono autorizado, lo que representa una v¡ol4ción a la regulación ambiental vigente, y en base a estos hallazgos, la dependencia levantó el acta correspondiente e impuso la clausura temporal total.

Ahora, la zona permanece cerrada mientras continúa la integración del expediente administrativo.