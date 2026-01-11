EXPEDIENTE | OFERTAS A LA OPOSICIÓN: CÁRCEL O SOBORNO

En los primeros días del año, una página oficial de Morena en Campeche se vanaglorió de que “el mejor camino y el mejor salario” (sic) están en Morena y presumió la afiliación de destacados representantes del partido Movimiento Ciudadano, entre los cuales destacan los casos de Jorge Ávila Montejo (Coco) y su esposa Lulú Canul, así como del exdirigente estatal Pedro Estrada Córdova, y el excandidato mocista a la alcaldía carmelita, Hugo Juárez Lara.

Todos los mencionados negaron tal afiliación, aunque en el caso de Coco Ávila, admitió que ya no está en Moci, pero que tampoco se ha afiliado al partido guinda. Confirmó que le presta sus servicios al champotonero Esteban Rebolledo, quien aspira a ser presidente municipal de Campeche, para lo cual está dispuesto a hacer todo tipo de ridículos.

Ni Estrada Córdova ni Hugo Juárez Lara reconocieron haberse alejado de Moci. Es más, el primero, quien fuera dirigente fundador de ese Movimiento, sacó las garras para decir en un video que este partido no le pertenece a Eliseo y que tampoco permitirá que otros personajes vinculados con el PRI o con Alito, se apoderen de sus siglas.

La verdad es que Estrada Córdova se había dedicado a administrar lucrativamente el membrete naranja, pero jamás logró colocarlo en la posición que actualmente se encuentra. Ha sido siempre un opositor cómodo, de esos que gritan sus consignas alzando la mano izquierda, pero cobran jugosos emolumentos con la mano derecha. El veracruzano le sirve más a Morena adentro de Moci, que afuera.

La dirigencia de Morena enumeró entre sus “conquistas” a los actuales diputados Elías Baeza, Daher Puch y Abigaíl Gutiérrez, a los exlegisladores locales Fabricio Pérez y Teresa Farías, a Tania Bulnes, empresaria hotelera y luchadora social de la zona de Carmen y Palizada, a Carmen Mateo, empresario y abogado carmelita, Jorge Kuri, agricultor y ganadero carmelita, Hugo Juárez, “el empresario más exitoso de Carmen, que estará en las encuestas de Morena para la alcaldía” (sic), entre otros.

La referida publicación sostiene que sus más recientes “fichajes” ya “abrieron los ojos” y se dieron cuenta de que Moci ya no es una opción política, y por eso se afiliaron a Morena, en donde además, y según el mismo texto, hay “mejor salario”.

La realidad de las cosas es que quienes decidieron incorporarse a Morena, entre ellos los mencionados diputados y exlegisladores, no abrieron precisamente los ojos, sino la cartera, sus cuentas bancarias y la condición de que los postulen a las alcaldías de sus respectivos municipios. No lo han hecho por convicción sino por conveniencia, y ésta es aleatoria y se mueve al ritmo del conteo de los billetes.

Pudiérase pensar que Morena inició el año a tambor batiente, con la mira puesta en arrebatarle a sus adversarios toda opción ganadora desde el punto de vista electoral, pero la realidad es que van a seguir usando la chequera para sobornar a los liderazgos ya establecidos, así como a los emergentes, para que no se incorporen a la oposición, sino que ingresen al oficialismo a cambio de posiciones y del “mejor salario”.

La otra opción que imponen es la cárcel. Si no aceptan la “invitación” de Morena para afiliarse, entonces podrían enfrentar procesos judiciales engorrosos y caros, que les impedirían contender por algún puesto de elección popular. La propuesta es: con Morena lo puedes tener todo, pero en la oposición podrías perderlo todo, hasta la libertad o…la vida.

Son muy torpes los líderes morenistas para enfrentar el gran riesgo que tienen encima: Moci ha crecido en la aceptación ciudadana y se les acerca a pasos agigantados, según todas las encuestas serias. Además, Eliseo Fernández regresó a Campeche sin que nadie lo metiera en la cárcel, y ya anunció una posible alianza opositora para enfrentar al régimen Sansorista de corrupción y sobornos.

Están apanicados y no se esfuerzan en ocultarlo. Seguiremos con el tema.