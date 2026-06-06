CARMEN: CRISIS POR DEUDA DE PEMEX DESDE 2024 SIGUE HUNDIENDO A EMPRESAS Y PUEDE GENERAR MÁS PROTESTAS: CCE

-SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO SE VISLUMBRA CRÍTICO

El vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad del Carmen, Gonzalo Hernández Pérez, advirtió que los adeudos acumulados por Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2024 continúan afectando gravemente a las empresas proveedoras, situación que podría generar un aumento en las protestas de trabajadores debido al retraso en el pago de salarios. Indicó que el CCE de Campeche, el CCE de Carmen y la gobernadora Layda Sansores San Román solicitaron una reunión con la dirección general de Pemex para buscar alternativas que permitan atender la problemática.

Aunque durante 2025 se realizaron algunos pagos, el dirigente señaló que la deuda pendiente sigue provocando falta de liquidez, cierres de negocios, venta de propiedades y una desaceleración económica en Ciudad del Carmen. Ante este panorama, planteó la necesidad de diversificar la economía estatal mediante nuevas inversiones y reducir la dependencia de la industria petrolera.