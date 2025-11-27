HABRÁ PROBLEMAS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS POR PRÉSTAMO DE MIL MILLONES DE PESOS Y “RECORTE” FEDERAL, ALERTAN

“Incongruente que el Gobierno Estatal se la haya pasado criticando al pasado por deudas heredadas y ahora quiera un préstamo”

El dirigente municipal en Campeche de la A. C., Nacional Alianza Magisterial y Ciudadana por la Educación, José Segovia Cruz, advirtió que el Paquete Económico 2026 levanta serias alertas luego de que la “incompleta” bancada de Morena fijó postura en el Congreso del Estado, frente a la propuesta de contratar un crédito por mil millones de pesos, lo que aunado al recorte federal previsto indican que tendremos problemas financieros y económicos.

Segovia Cruz calificó como incongruente el proceder del Gobierno del Estado, ya que durante 4 años ha criticado a administraciones pasadas por heredar deudas y ahora plantea un préstamo que comprometería a la población a pagar por 20 años.

“Son mil millones que todos tendríamos que pagar durante dos décadas. Es legítimo preguntar por qué, después de 4 años de Gobierno, se plantea algo tan delicado como financiar infraestructura carretera”, señaló.

Segovia Cruz recordó que el propio Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha ofrecido apoyo en materia de carreteras para Campeche, incluyendo el libramiento de Champotón, ante lo cual cuestionó la pertinencia de solicitar un endeudamiento justo cuando, afirmó, las vías del país han sido abandonadas desde que Morena asumió el Gobierno Federal.

A este escenario se suma otro factor como el de que Campeche podría recibir menos recursos federales en 2026, un recorte que —dijo— no se había visto en al menos ocho años.

“Por un lado, se propone endeudar al Estado; por el otro, la Federación recorta. Por donde se mire, tendremos problemas financieros y económicos”, advirtió.