SIN AVANCES PARA QUE 64 EXTRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN RECIBAN PAGO, LAMENTA SILVERIO TUZ

APOYO DE LA AUTORIDAD ESTATAL ES CRUCIAL

San Francisco de Campeche.- Las gestiones para solucionar el adeudo con 64 extrabajadores de la educación siguen sin avances definitivos, reveló Silverio Tuz Góngora, exdirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Campeche.

https://youtu.be/PK74ZNGyrKk



Destacó que los extrabajadores han mantenido desde hace meses su exigencia de pago por una prueba aplicada años atrás, cuyo incumplimiento ha desencadenado un conflicto que se ha abordado tanto por la vía legal como política.



El reclamo principal, expuso Tuz Góngora, se centra en el incumplimiento de pago de una evaluación previa, por lo cual ya presentaron demanda formal ante el Tribunal Burocrático, siendo la Secretaría de Educación Pública (SEP) el patrón directo involucrado, además de iniciar el procedimiento correspondiente ante esta instancia federal.



Explicó que aunque el proceso legal avanza, el diálogo con las autoridades locales es crucial para alcanzar una solución.