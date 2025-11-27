TENDENCIA A LA BAJA EN INVERSIÓN PÚBLICA, ADVIERTE DIRIGENTE DE LA CMIC

Campeche.- Por vez primera desde que asumió la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Jorge Manuel Gordillo Coral expresó su preocupación “por la tendencia a la baja de la inversión pública en años recientes”, e hizo votos para revertirla e impulsar el crecimiento económico y la competitividad del Estado.



Fue a través de la página oficial de Facebook de la CMIC en Campeche, donde Gordillo Coral texteó: “La industria de la construcción es fundamental para la economía, ya que es uno de los principales generadores de empleo, además de que impulsa la demanda de insumos de otras 176 ramas productivas de 262, pero sobre todo fortalece directamente el consumo local”.



La construcción es el motor económico que al emplear recursos y mano de obra crea un ciclo virtuoso de consumo y crecimiento para las localidades, resaltó, y alertó: “la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Campeche, ha expresado su preocupación por la tendencia a la baja de la inversión pública en años recientes”.