LAYDA SANSORES CIERRA 2025 Y ARRANCA 2026 EN EL FONDO DEL RANKING NACIONAL

El cierre de 2025 y el inicio de 2026 dejaron un escenario desfavorable para Layda Sansores San Román en la percepción ciudadana. El más reciente estudio de opinión pública de la consultora Algoritmo ubicó a la gobernadora de Campeche en el lugar 30 de 32 del ranking nacional de mandatarios estatales, reflejando un balance negativo al término de un año y el arranque del siguiente.

De acuerdo con la medición realizada durante la última semana de diciembre, Layda Sansores registró apenas un 28 por ciento de aprobación, colocándose entre las peores evaluaciones del país. El resultado la integra al bloque de gobernadores que no alcanzan el 50 por ciento de respaldo ciudadano, en un listado donde figuran 18 mandatarios estatales con niveles reprobatorios.

El ranking nacional muestra que solo dos gobernadores obtuvieron calificaciones inferiores a la de Campeche, Salomón Jara de Oaxaca con 25 por ciento y Marina del Pilar de Baja California con 22 por ciento. En este contexto, el desempeño de Layda Sansores confirma que terminó 2025 y comenzó 2026 con una de las peores percepciones ciudadanas a nivel nacional.

Fuente: Algoritmo.