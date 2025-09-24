EN SU AFÁN DE DESMENTIR A MEDIOS CRÍTICOS, LA POLICÍA DE MARCELA CALIFICA COMO ASALTO UN ROBO VIOLENTO

En su afán de tratar de desmentir a los medios críticos al Gobierno, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), a cargo de Marcela Muñoz Martínez, difundió un video en que evidenció la falta de conocimiento de los mandos y del personal de la Policía Estatal (PE), al calificar como “asalto” lo que es un robo violento.

De esta manera, la SPSC miente e intenta engañar a los ciudadanos, pero además demuestra que la ignorancia, y más con iniciativa, es peligrosa y puede afectar una investigación penal. Y es que el Código Penal del Estado de Campeche (CPE), en su artículo 181, explica qué es un asalto y su penalidad, la cual es de 2 a 9 años, mientras que en el 184, 188 y 189 especifica la configuración de robo y robo con violencia y los años de cárcel que ameritan.