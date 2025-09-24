ANÍBAL OSTOA SE OLVIDA DE LA AUSTERIDAD REPUBLICANA QUE TANTO PREGONAN; VIAJA EN PRIMERA CLASE A CAMPECHE

El senador Aníbal Ostoa Ortega viajó a Campeche en primera clase, incumpliendo su compromiso con la austeridad republicana. Su acción va en contra de las exhortaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en mantener un gasto público moderado y evitar privilegios innecesarios para los funcionarios.

La conducta del legislador se suma a la lista de miembros de Morena que, según críticos, predican la austeridad, pero actúan de manera opuesta, generando señalamientos de hipocresía y desacuerdo con las directrices del partido