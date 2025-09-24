OPINIÓN: A FUEGO LENTO: TRÚAN EN APRIETOS (3)

“Al embustero no se le da crédito ni siquiera cuando dice la verdad”

-CICERÓN-

(ÚLTIMA ENTREGA)

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

Un Donald Trump poderoso, con el dominio político del Coloso del Norte y una serie de actitudes con afanes de hacerlo sentir en el mundo, no podía estar ajeno a representar un gran problema en el proyecto de AMLO, para continuar gobernando a distancia desde su Finca “La Chingada” emulando sin rubor al aspirante a dictador revolucionario Plutarco Elías Calles y haciendo toda clase de mezquindades en contra de su sucesora la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , para demostrar donde estaba el poder y donde debería mantenerse la obediencia sin ninguna posibilidad de autonomía sexenal.

La oportunidad de demostrarlo quedaría en evidencia dentro del proceso de ratificación de la mediocridad al no aceptar la mínima insinuación para mandar a la inepta Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la falta de respeto del tabasqueño ADÁN AUGUSTO LÓPEZ para aplicar la irónica -BARREDORA LEGISLATIVA- contra la propuesta de Palacio Nacional.

Los arrebatos de ALITO buscando mayor injerencia en las decisiones políticas del País, estaba en bajo nivel, por la perdida de curules, el desprestigio de ser un consumado impío de todas las causas , pero su circulo cerrado mental , experto en cultivar su jactancia acrecentaron la quema de incienso para que pudiera resonar protagonismos, muy lejos de ser útiles en la gobernabilidad donde la Ejecutiva Federal no lo estaría considerando , menos dándole atención a la devaluada , desprestigiada y estorbosa minoría sin importancia.

Los intentos por doblegar a su antiguo compinche tabasqueño Adán Augusto López relación fracturada desde su confrontación con AMLO por la REFORMA ELÉCTRICA , el enfriamiento con su compadre Manuel Velazco y la marcada distancia de su aliado PAN , con nueva dirigencia dispuestos limpiar el desprestigio en la pasada elección trucada del PRIANRED y la mercader traidora de “FUERZA Y CORAZÓN POR MÉXICO” le generaban inquietud, pues con el triunfo de DONALD TRUMP , la designación como Jefe de Estado Norteamericano de MARCO RUBIO , la postura contundente contra el narco gobierno DECLARADO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS ABRAZOS Y NO BALAZOS como ORGANIZACIONES TERRORISTAS que ALITO OPERADOR DEL NACIENTE PRIMOR ayudaría a consolidar con ENRIQUE PEÑA NIETO donde la impunidad para no castigar las raterías del mexiquense se cumplieron sin chistar, mientras la corte de ALITO, RUMIABA DE FRUSTRACIÓN TROPICAL , sin DIGERIR no tener en el pecho la Banda Presidencial que muchas veces al calor de los Vodkas con Tamarindo , Helados de Coco , CHICOS & CHICAS “PACKS” y múltiples sesiones de “BOTOX” realizaron ensayos ceremoniales , mientras con lágrimas en los ojos “MÍMA” De La Torre , aspiraba con ambiciones de RASPUTÍN , SER EL PODER MANIPULADOR SANTERO , similar a su faena sin escrúpulos a los TRASQUILADOS gallegos del “ESGES”.

La constante ANTIPATÍA con el presidente del senado GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, se incrementa a punto de crisis, llegando a la agresión física, insultos y niveles de rusticidad cavernaria, convirtiendo el recinto en Pancracio, para vergüenza histórica del SENADO DE LA REPÚBLICA DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS.

Sus asesores en pánico le seguirán convertir la villanía en “un acto heroico” de defensa de la soberanía, democracia, dignidad, división de poderes, lucha contra la degradación a Dictadura Narco Política, esperando ser solicitado por el nuevo gobierno norteamericano, como un aliado “apátrida oportuno” pero el peso de su complicidad en todos los señalamientos excretados, los pactos con AMLO- EPN- NARCO y el colaboracionismo para consolidar la destrucción del Poder Judicial son anclas de connivencia del célebre “AMLITO” en desgracia .

La locura escala en las catacumbas del otrora atascado CEN del PRI donde se asegura, entre murmullos , espantan espíritu de un exlíder burócrata en pena , de “La Pinocha”, mientras el legado en la COPPPAL del fundador GUSTAVO CARVAJAL MORENO se esgrime como arma de extorsión , chantaje y bufo pretendiendo asumir una personalidad de ESTADISTA SIN FRONTERAS, cuando la realidad no lo puede sostener un advenedizo sin escrúpulos, arribista obsceno tratando de usar las siglas como papel sanitario de sus incontinencias mentales.

Es dantesco verlo escenificar sus montajes engaña incautos, vestido con trajes de marca, semblante actuado con fondo del Capitolio, realizando “gestiones misteriosas de alto, medio y bajo nivel” con similar estupidez y desvaríos de ser el único no castrado del mundo, capaz de combatir los MOLINOS DE VIENTOS TROPICALES DE AMLO con su leal “Sancho Panza” del Caribe.

Las advertencias de poderle aplicar el supuesto proceso de DESAFUERO ha descubierto los VALORES ENTENDIDOS creación política de vanguardia -el PRIMOR CAMPECHANO- con Layda Sansores para seguir vendiendo cuantas CARPETAS EMBUSTERAS sean requeridas por el no menos cómplice de engaños a la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO – el cacique de Zacatecas RICARDO MONREAL- AÑEJO RIVAL MÍSOGINO DE LA DRA SHEINBAUM JUNTO CON Adán Augusto por la guerra SUCIA USANDO PERSONAJES PATÉTICOS COMO EL GEOPOLÍTICO ALFREDO JAJALIFE filtrando supuestas Actas de Nacimiento falsificadas AL GRADO QUE LA DAMA TATIANA CLOUTHIER lo terminó enviando a una detención inolvidable en los separos REGIOS DONDE YA NO QUERÍA SALIR POR TANTOS ÉMULOS DE SU “JUAN RUIZ” siempre operado EN DÚO como factor distractor del vulgo e ignorantes.

Todos los planes de poder rehacer el sueño “2030 ALITO PRESIDENTE” se complican pues en la agenda de DONALD TRUMP, no hay espacio para la decrépita clase política de mil transmutaciones, infecta de género, sodomitas y almas putrefactas sin pudor.

Tampoco está contemplado el relevo del 2030 con el directo OBJETIVO DE ALITO al que ha enfilado sus ataques , no bajándolo de corrupto junior insolente, legado del dictador en ciernes – Andrés López Beltrán – y menos a los cómplices del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y ENRIQUE PEÑA NIETO por haber llevado a la Patria Mexicana a niveles inimaginables de corrupción, fomentar la delincuencia narco organizada con pleno dominio en todo el territorio nacional y ramificación mundial , poniendo en riesgo la SEGURIDAD CONTINENTAL DE AMÉRICA , frente al comunismo espejo de Cuba la cual se subsidia en franco desafío , Nicaragua donde la libertad religiosa y todas las GARANTÍAS Individuales están suspendidas y Venezuela donde los fraudes democráticos hieden en la descomposición del tirano Nicolas MADURO , INCLINÁNDOSE AL PROYECTO “BRINCS”.

Pero ALITO está convencido- sus chirridos pueden abrirle la puerta ante su alarde de ser CAPAZ DE TODO con tal de seguir disfrutando la impunidad, el enriquecimiento sin límites para apostar mejores tiempos cuando la experiencia en la traición calculada le ha rendido tantos frutos en su tránsito al encuentro final con el ineludible KARMA.

Por eso anuncia una interminable expedición mundial donde se tomará fotos al pie de las pirámides de Egipto, lanzar proclamas contra los enemigos de la PATRIA, Viajará hasta Roma para hacer conjuros al “MUCHACHO PERSA” y recibir energías de su tocayo Alejandro MAGNO , podrá coincidir en el País de la Bota, con el tours FARAÓNICO FAMILIAR de la Comandante Marcela , BUSCANDO UNA FOTO EN EL MONUMENTO DE MAQUIAVELO , pasar a París Francia para tratar de emular al GENIO TENEBROSO José Fouché , capaz de librar todas las AMENAZAS de GUILLOTINA realmente efectivas y no los churros montados en las Secciones Instructoras de la Cámara de Diputados CON SU ALIADA INDISOLUBLE LAYDITA, SIEMPRE ACTIVA PARA CREAR LAS CORTINAS DE HUMO QUE SEAN NECESARIAS Y VERLES LA CARA DE “MORENACOS” A SUS ADEPTOS.

Todo el plan de trotamundos parece perfecto.

Lo malo es que cada día ALITO en su MAGISTRAL FELONÍA se está quedando en soledad y hasta SU ENANO DE CIRCO -MANUELITO AÑORVE -se ríe abiertamente de sus fantochadas, MIENTRAS LA IMPACIENCIA DE RUBÉN MOREIRA es evidente para que su “Carolina” herede las ruinas de Insurgentes y Violeta a cambio de la deshonra de Celestino.

A nadie más con sentido común o proyecto de lucha les interesa, sea parte de sus activos.

Es un orate pendenciero desbocado en su demencia de verse reducido a lo que fue su origen vandálico y crápula.

Hiede a descomposición política, contaminante, comprometedora e insepulta.

Todos lo saben, menos el CENICENTO CAMPECHANO de la baja inmoralidad dentro de la vomitiva picardía del círculo decadente, ejemplo sin fronteras del crápula quien sigue soñando con su Banda Presidencial en el Pecho QUE AMLO LE NEGÓ EN FAENA SIN PRECEDENTES.

UN CÁLCULO FRENTE A LA TRAGEDIA DE “LA BARREDORA TABASQUEÑA” Y DONDE APUESTA VOLVER A SUSTRAER UN LIDERAZGO “OPOSITOR” PARA DESCARRILAR A LA DRA. SHEINBAUM en la Revocación de Mandato y embaucar al Presidente Donald TRUMP que , ALITO es el idóneo para LA GRAN TRAICIÓN A LA PATRIA

Viéndose arrogante en el espejo de la vanidad…

¡Pecado predilecto del Diablo!