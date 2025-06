ENREDES: ESTAMOS A MERCED DE UNA DICTADURA Y EN EL OJO DEL HURACÁN CON LA GOBERNADORA: CIBERNAUTAS ANTE USO EXCESIVO DE LA FUERZA DE POLICÍAS

Tras la revelación de videos donde se aprecia el uso excesivo de la fuerza de policías estatales al ingresar a una casa de la colonia Lázaro Cárdenas, cibernautas advirtieron que estamos a merced de una dictadura y que Campeche está en el ojo del huracán con la gobernadora, sugieren llevar los videos a la mañanera para que la presidenta vea los @bu$os y lamentan que se @t@que a ciudadanos.



Entre los comentarios críticos destacaron: “Suban los videos a las televisoras grandes, Campeche está en el ojo del huracán con la gobernadora”, “Manden estos videos a México con la presidenta Claudia”, y “Estamos a merced de una dictadura total!! La presidenta nunca sabe nada, esa es su excusa!! No tiene datos y nos calla!!”.



Hubo quien lamentó: “Hasta dónde ha llegado este Gobierno que ahora @t@can al mismo campechano, no hay seguridad, los mismos vándalos son ellos, bola de corruptos junto con esa gente que se dice llamar Seguridad Pública. En Campeche ya no hay seguridad”,



Hubo quien sugirió: “Vayan a México y lleven los videos a la mañanera, a la presidenta de México para que vea los @bu$os que hay en Campeche con los policías, porque en Campeche no van a hacer nada”, y quienes lamentaron: “Y esas son las autoridades, que debemos confiar”, y “Hasta cuándo van a permitir esta ola de @bu$os…acaso el pueblo es sumiso?”.



También hubo comentario dirigido a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana: “Ahora qué dirá la guanajuatense?, que no es verdad?, que no sus policías?, o qué ch¡ng@dos. Hasta cuándo los policías van a hacer bien su trabajo, o se les olvida que nosotros somos los que pagamos sus sueldos y que deben ejercer bien su función y no alterar el orden domiciliario, previo a una orden de cateo emitido por autoridad competente”.

Y además: “Pero qué rayos pasas en Campeche que nadie pone un alto. At@c@n a los ciudadanos, qué horror”.